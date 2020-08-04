شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2020 على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أسماء أوائل الثانوية العامة 2020، وهم:
شعبة علمى علوم
احمد السيد برعى 410 بنى سويف
أحمد عبد الناصر أسيوط 410
أحمد هشام عبد الباسط أسيوط
تسليم أحمد منفلوط أسيوط
جورج يسرى شحاتة منازل أسيوط
جورج إسحاق عوض
رمضان نصحى فهمى الدقهلية
روان أحمد شبرا القاهرة
شهد محمد شديد القليوبية
صلاح الدين موسى كامل البحيرة
مريم محمود أحمد إسماعيل الغربية
ياسمين أسامة رجب سوهاج
علمى رياضة
عمر محمد عبد السميع القليوبية
عمر وائل يحى القاهرة
أحمد السعيد القعقاع الدقهلية
احمد يسرى النقرتى البحيرة
اشرف احمد أبو عريضة الغربية
أمل ياسر محمد القاهرة
جورج الهامى بشاى القاهرة
سهيلة أيمن عبد الحكيم عبد الغنى المنوفية
عبد العاطى سلطان عيسى رحاب الغربية
كريم محمد سعد النزهة القاهرة
محمد أحمد فوزى محمد محمد الدقهلية
محمد خالد فؤاد عيسوى القليوبية
يحيى محمد فرغلى
الشعبة الأدبية
علا أحمد سعد إبراهيم المركز الأول منفردة القليوبية
حبيبة محمود محمد عبدالله القاهرة
ريموندة أيمن عوض الله القاهرة
شاهيناز أحمد عبد الله القليوبية
إسماعيل أيمن أسيوط
ألاء حمدى عبد المطلب القاهرة
اية تامر شوقى إبراهيم القاهرة
جومانا محمد الزغبى القاهرة
رغدة محمد بيومى الإسكندرية
ريهام عماد محمد حسن الشرقية
سهيلة أحمد حسانين القاهرة
عمر صلاح الدين القاهرة
ندا يوسف السيد الإسماعيلية
مدارس المكفوفين
سامية محمد عبد الرحمن عبد القادر الجيزة
مدارس الدمج التعليمى
الزهراء عبدالله احمد عبدالله سوهاج
مدارس المتفوقين
محمد يسرى عبداالله الصادق برج العرب الإسكندرية
يذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2020 ، قد نطلقت يوم الأحد 21 يونيو واستمرت حتى 21 يوليو الماضى، حيث أدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية و الخميس 25 يونيو أدى الطلاب اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو، اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس الجارى، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
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