شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2020 على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أسماء أوائل الثانوية العامة 2020، وهم:

شعبة علمى علوم

احمد السيد برعى 410 بنى سويف

أحمد عبد الناصر أسيوط 410

أحمد هشام عبد الباسط أسيوط

تسليم أحمد منفلوط أسيوط

جورج يسرى شحاتة منازل أسيوط

جورج إسحاق عوض

رمضان نصحى فهمى الدقهلية

روان أحمد شبرا القاهرة

شهد محمد شديد القليوبية

صلاح الدين موسى كامل البحيرة

مريم محمود أحمد إسماعيل الغربية

ياسمين أسامة رجب سوهاج

عمر محمد عبد السميع القليوبية

عمر وائل يحى القاهرة

أحمد السعيد القعقاع الدقهلية

احمد يسرى النقرتى البحيرة

اشرف احمد أبو عريضة الغربية

أمل ياسر محمد القاهرة

جورج الهامى بشاى القاهرة

سهيلة أيمن عبد الحكيم عبد الغنى المنوفية

عبد العاطى سلطان عيسى رحاب الغربية

كريم محمد سعد النزهة القاهرة

محمد أحمد فوزى محمد محمد الدقهلية

محمد خالد فؤاد عيسوى القليوبية

يحيى محمد فرغلى

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الشعبة الأدبية

علا أحمد سعد إبراهيم المركز الأول منفردة القليوبية

حبيبة محمود محمد عبدالله القاهرة

ريموندة أيمن عوض الله القاهرة

شاهيناز أحمد عبد الله القليوبية

إسماعيل أيمن أسيوط

ألاء حمدى عبد المطلب القاهرة

اية تامر شوقى إبراهيم القاهرة

جومانا محمد الزغبى القاهرة

رغدة محمد بيومى الإسكندرية

ريهام عماد محمد حسن الشرقية

سهيلة أحمد حسانين القاهرة

عمر صلاح الدين القاهرة

ندا يوسف السيد الإسماعيلية

مدارس المكفوفين

سامية محمد عبد الرحمن عبد القادر الجيزة

مدارس الدمج التعليمى

الزهراء عبدالله احمد عبدالله سوهاج

مدارس المتفوقين

محمد يسرى عبداالله الصادق برج العرب الإسكندرية

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2020 ، قد نطلقت يوم الأحد 21 يونيو واستمرت حتى 21 يوليو الماضى، حيث أدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية و الخميس 25 يونيو أدى الطلاب اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو، اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس الجارى، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.