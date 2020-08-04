شكرا لقرائتكم خبر عن موجز خدمات تليفزيون الخليج 365.. نتيجة الثانوية على موقعنا والذهب يعاود الارتفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون الخليج 365 صباح اليوم موجزا للخدمات، تناول عددا من أخبار الخدمات الهامة التي تهم المواطنين، واعده محمود حسن، وقدمته نسرين فؤاد.

وجاءت البداية بالتأكيد مع الثانوية العامة، ففي خدمة حصرية، ينشر ”الخليج 365” اليوم نتيجة الثانوية العامة بعد اعتمادها رسميا من قبل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، حيث من المقرر أن تعتمد وتعلن ويتم تهنئة الأوائل صباح اليوم ليتم إعلان النتيجة ونشرها على موقع الخليج 365 ظهرا.

وحصل الخليج 365 حصريا على حق نشر النتيجة، ويمكن للطلاب الاطلاع على نتيجتهم عبر تسجيل رقم الجلوس على موقعنا الإلكتروني.

تمنياتنا بالتوفيق لكل الطلاب.

ومن الأخبار يبدأ اليوم التقديم لأكاديمية الشرطة للحاصلين على "الشهادة الثانوية من الخارج والدبلومات الأجنبية، لهذا العام "2020" والعام السابق "2019"، اعتباراً من اليوم ,حتى يوم الخميس 20 أغسطس المقبل، من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.



نسرين فؤاد

كما تستأنف الهيئة القومية للبريد اليوم، الثلاثاء، العمل بجميع المكاتب على مستوى الجمهورية وعددها 4000 مكتب، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتقدم الهيئة خدمات مالية ومجتمعية وحكومة وبريدية عبر مكاتبها، حيث تم توسيع مهامها لتقدم خدمات جماهيرية في إطار عمليات تطوير المكاتب على مستوى الجمهورية.

ومن الأخبار الهامة التي تهم المواطنين اثناء تنقلهم في العاصمة، فقد وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حواجز حديدية لفصل حركة السيارات مع التحويلات المرورية الجديدة بكوبرى التعمير، بعد غلقه لبدء عملية إنشاء محطة مترو عدلى منصور التى تستمر لمدة 3 شهور.

Advertisements

ويتم غلق مسطح كوبرى التعمير للقادم من الإسماعيلية تجاه القاهرة مع بقاء حركة المرور تجاه الطريق الدائرى ومدينة السلام.

كما يتم غلق مسطح كوبرى التعمير للقادم من القاهرة تجاه الإسماعيلية بالكامل مع تحويل حركة المرور المتجه للطريق الدائرى تجاه مناطق القاهرة الجديدة، ويتم تنفيذ الأعمال ليلاً ونهاراً لمدة ثلاثة أشهر.

ومازال الذهب يشغل مكانة بارزة في الأخبار حيث عاودت أسعار الذهب الارتفاع صباح اليوم الثلاثاء، بقيمة 5 جنيهات بمستهل التعاملات، إذ صعد الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا فى سوق الصاغة المصرى ليسجل 880 جنيها للجرام، وذلك عقب هبوط الأسعار أمس بنفس القيمة.

فيما ارتفع سعر عيار 18 بقيمة 9 جنيهات ليسجل سعر 754 جنيها للجرام الواحد.

فيما استقر سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى 15 جنيه و93 قرشا للشراء، و 16 جنيه و3 قروش للبيع.

ويشهد سوق اللحوم بعد انتهاء موسم عيد الأضحى المبارك انخفاضا فى الطلب وبدء الإجازة بالنسبة لمعظم محلات الجزارة، وتشهد الأسعار استقرارا فى السوق وفقا لما أعلنت عنه شعبة القصابين بالغرفة التجارية.

وسجلت أسعار اللحوم الضأن اليوم الثلاثاء بين 130 إلى 160 جنيها للكيلو، فيما سجلت أسعار اللحوم الكندوز 130 إلى 150 جنيها، فيما سجلت اللحوم الجملية من 90إلى120 جنيها الكيلو.

وأخيرا من أخبار الطقس.. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، استمرار ارتفاع الدرجات، ويسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، وتصل معدلات الرطوبة إلى 82 بالمائة، كما يشهد الصعيد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على كافة انحاء البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 ، قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29.