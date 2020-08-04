شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم:أوائل شعبة الرياضيات 13 و 12 من شعبة علوم والادبى و 14 طالب وطالبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام 2019-2020 ، بنسبة نجاح بلغت 81.5% .

وهنأ شوقى جميع طلاب الثانوية العامة الناجحين بالثانوية العامة ،مؤكدا أن هذه أخر سنة للثانوية العامة بنظامها القديم وشكلا التقليدى.

ووجه شوقى الشكر للدكتور رضا حجازى نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين رئيس امتحانات الثانوية العامة ، وكافة قيادات الوزارة وكافة مؤسسات الدولية.

وأكد شوقى أن الدولة نجحت فى تقييم كافة الطلاب فى عام استثنائى بصفوف النقل والشهادات والطلاب المصريين بالخارج وتم عمل مشروعات بحثية ، واختبارات الكترونية.

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أن نسبة النجاح بالمدارس الحكومية 85% والرسمى لغات ،وأضاف شوقى فى مؤتمر صحفى اونلاين أن 18% من الطلاب حصلو على 95%فأكثر .

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وأكد أن أوائل شعبة الرياضيات 13 طالب وطالبة ، و12 من شعبة علوم والادبى 14 طالب وطالبة ،وبلغ العدد الكلي للأوائل 39 ،منهم 30 بالمدارس الحكومية المجانيه ، والرسمى لغات 3 والخاص لغات 5%.