شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يصل مكتبه استعدادا لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل قبل قلبل الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مكتبه بديوان عام الوزارة استعدادا لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020، ومن المقرر أن يتم نقلها عبر التلفزيون المصرى، حيث يتصل الدكتور طارق شوقى بالأوائل لتهنئتهم.

ويعتمد بعد قليل الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة للعام 2019-2020 في العاشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020 ويعقب ذلك مكالمة الطلاب الأوائل وبعدها رسالة قصيرة للتعليق على النتائج وسوف تتاح النتيجة بدءا من الساعة الثانية ظهر اليوم . Advertisements وسيوجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، رسالة تبث مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى سيتم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، لطلبة الثانوية العامة لتهنئتهم بنتيجة الامتحان، وتوجيه التهنئة لأوائل الثانوية العامة. ويتقدم وزير التربية والتعليم بالتهنئة لجموع الأسر المصرية، على ما حققه أبنائنا الطلاب من نجاح وتفوق بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، موجهًا الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسى.

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