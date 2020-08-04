شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن أسماء أوائل شعبة الأدبى بالثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم و التعليم الفنى، أوائل القسم الأدبى فى الثانوية العامة 2020، وهم كل من:

علا أحمد سعد أبراهيم من مدرسة بنها الثانوية المركز الأول، وأحمد محمود صابر المركز الثانى، وحبيبة محمود عبد الله المركز الثانى مكرر، وريموندا بمدرسة سانت ماري لغات القاهرة الثانى مكرر، وشاهيناز احمد عبد الله الثانى مكرر، الاء حمدى عبد المطلب، اية شوقى تامر ابراهيم ، جومانا محمد محمد الزغبى ، رغدة محمد بيومى ، ريهام عماد سلم حسن ، سهيلة أحمد محمود حسنين ، وعمر صلاح الدين عبد الحميد، ندى ياسر جودة ابراهيم السيد.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2020 ، قد انطلقت يوم الأحد 21 يونيو واستمرت حتى 21 يوليو الماضى، حيث أدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية و الخميس 25 يونيو،و أدى الطلاب اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو، اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

Advertisements

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس الجارى، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.