الرئيس السيسي يصدر قرارا بالموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم الموقعة في القاهرة بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠٢٠.
وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته التى انعقدت في ٨ يونيو ٢٠٢٠.
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