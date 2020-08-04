إنجاز جديد للمرأة المصرية.. وزيرة الهجرة تشيد بمنح "نعمت شفيق" عضوية "اللوردات البريطاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أ ش أ:

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن منح الدكتورة نعمت شفيق العضوية الدائمة في مجلس اللوردات البريطاني، يعد إنجازًا جديدًا للمرأة المصرية في الخارج يُضاف إلى ما يحققه المصريون حول العالم من نجاحات متعاقبة في مختلف المجالات.

وأعربت مكرم، خلال اتصال هاتفي بالدكتورة نعمت شفيق وفق بيان لوزارة الهجرة، اليوم الثلاثاء، عن مدى فخرها واعتزازها بما قدمته من جهود خلال السنوات الماضية واستحقت عليه العضوية الدائمة بمجلس اللوردات البريطاني من قِبل ملكة بريطانيا، وعليه ستُمنح شفيق لقب "البارونة" كما سيُمنح أبناؤها ألقابًا شرفية كغيرها من عضوات المجلس من السيدات.

وقالت وزيرة الهجرة إن نعمت شفيق تعد نموذجًا مثاليًّا ومشرّفًا للمرأة المصرية في الخارج التي دائمًا ما تمثل القدوة وتؤكد ما يقدمه المصريون بالخارج من نفع للمجتمعات التي يعيشون بها.

Advertisements

ومن جانبها، أعربت الدكتورة نعمت شفيق، خلال الاتصال، عن اعتزازها الشديد بمصريتها، مؤكدة أنها تضع مصر دائمًا نصب عينيها؛ إذ إن ما تحققه من نجاحات يعود الفضل فيه لبلدها الأم الذي عاشت على أرضه وتأثرت بثقافته وحضارته الضاربة في جذور التاريخ.

يُذكر أن الدكتورة نعمت طلعت شفيق، والمعروفة في بريطانيا باسم "مينوش"، تقود الآن مدرسة الاقتصاد اللندنية المشهورة (London School of Economics)، كما كانت تشغل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي لكل من البنك المركزي الإنجليزي Bank of England، وصندوق النقد الدولي، ومن قبلهما كانت أصغر نائب سنًّا للبنك الدولي.

والدكتورة نعمت هي ابنة الدكتور طلعت شفيق حنطور، أستاذ كيمياء المبيدات بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، والذي عمل لسنوات عدة بهيئة الغذاء والدواء الأمريكية وهيئة حماية البيئة الأمريكية، وغيرهما.