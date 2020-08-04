"مصر للطيران" تسيّر 25 رحلة دولية تقل 2500 راكب.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران" إن الشركة تسير، اليوم الثلاثاء، رحلاتها إلى 25 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 2500 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (لندن- باريس- إسطنبول- أثينا- البحرين- الخرطوم- بيروت- نيروبي- روما- فرانكفورت- دار السلام- فيينا- أديس أبابا- واشنطن- أربيل)، ورحلتين جويتين إلى (دبي وميلانو وأبوظبي)، بالإضافة إلى رحلتين جويتين داخليتين إلى كل من (الغردقة وشرم الشيخ)، ورحلات الشحن الجوي.. تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٢٥٠٠ راكب.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصاً في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.