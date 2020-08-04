اليوم.. استئناف امتحانات طلاب السنوات النهائية بكليات جامعة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

تستأنف كليات جامعة القاهرة، صباح اليوم، امتحانات طلاب الفرق النهائية، للأسبوع الرابع، وفقًا لخطة شاملة تعتمد على عقد الامتحانات بالتبادل بين الكليات داخل الحرم الجامعي لتقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، حيث يقارب عدد طلاب جامعة القاهرة في الفرق النهائية والدراسات العليا حوالي 80 ألف طالب وطالبة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن عملية التصحيح الإلكتروني لامتحانات الفرق النهائية تتم فور الانتهاء من كل امتحان، بهدف إعلان النتائج سريعًا عقب انتهاء الامتحانات، مؤكدًا انتظام سير امتحانات طلاب الفرق النهائية في هدوء ودون رصد أي مشكلات.

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وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى إنه يتابع الامتحانات لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات الإلكترونية وبالتنسيق مع العمداء ولجان الطوارئ بالكليات واللجنة الطبية العليا.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة قامت بتعميم الإجراءات والضوابط الاحترازية على الكليات والمعاهد قبل بدء الامتحانات، وأن الضوابط تلزم جميع المشاركين بارتداء الكمامة وقواعد التباعد الاجتماعي والدخول من بوابات التعقيم، والتواجد قبل بدء الامتحان بساعة، واتباع العلامات الإرشادية لمسار اللجان، ومنع التجمعات أو التدافع، وعدم السماح بدخول اللجان بعد بدء الامتحان مع السماح بانصراف الطالب فور الانتهاء من الإجابة.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه عمداء الكليات منذ انطلاق الامتحانات بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه.