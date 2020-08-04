القبض على مسجل وراء مقتل شخصين وإصابة ثالث بسبب خلافات بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن الغربية، في ضبط مسجل خطر لقيامه بقتل شخصين وإصابة آخر لخلافات بينهم.

تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية بقيام (عاطل - مسجل شقي خطر "فرض سيطرة"، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائي صادر ضده بالسجن 10 سنوات في قضية "شروع في قتل") حال قيادته سيارة ملاكي بدائرة المركز بالاصطدام عمدا بدراجة نارية يستقلها (3 أشخاص - مُقيمين بدائرة قسم شرطة أول المحلة) مما أدي إلى (وفاة إثنين وإصابة الآخر).

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية أسفرت جهوده عن تحديد مكان اختباء المتهم بإحدى القرى بدائرة المركز.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (بندقية آلية، 3 خزن، مسدس، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - عدد (2) قطعة سلاح أبيض - مبلغ مالي).

بمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة لسابقة وجود خلافات بينه ووالد أحد المجني عليهم، وقرر أنه بتاريخ الواقعة شاهد المجني عليهم وخشية تعرضهم له على إثر تلك الخلافات قام بالاصطدام بهم عمداً.. وتم بإرشاده ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "مستأجرة" بمكان إخفائها بمنطقة سكنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولىت النيابة التحقيق.