مأمورية مباحث التموين تحبط مخطط مالك محل لتجارة اللحوم الفاسدة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت مباحث التموين جهودها؛ لضبط الأسعار في الأسواق، والتصدي لجشع التجار وأصحاب المخازن. وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة اللحوم - كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة؛ لحيازته (1011 كيلو جرام لحوم مجمدة- 98 كيلو جرام لحوم مفرومة مجمدة - 40 كيلو جرام كبدة جميعها "مفككة وسائبة من التجميد وبدون بيانات" - 58 كيلو جرام دهن حيوانىي "بدون بيانات") وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، طبقاً لتقرير الجهات المعنية المرافقة للحملة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النياتبة التحقيق.

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