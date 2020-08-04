أخبار مصر | "الأطباء" تنعي مدير مستشفي شبراخيت المركزي وإستشارى أمراض الباطنه والقلب بمرسى مطروح

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 11:11 صباحاً - انت الان تقراء خبر "الأطباء" تنعي مدير مستشفي شبراخيت المركزي وإستشارى أمراض الباطنه والقلب بمرسى مطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت نقابة أطباء مصر بمزيد من الحزن والأسى الدكتور نبيل تركي مرسي أبو زهرة (بالمعاش) طبيب الجراحة العامة ومدير مستشفى شبراخيت المركزي سابقًا بمحافظة البحيرة والذي توفي بمستشفى إسكندرية الدولي سموحة بعد إصابته بڤيروس كوڤيد 19، والدكتور جمال سليمان توفيق سليم استشاري أمراض الباطنة والقلب بمرسى مطروح بعد وفاته بسبب ڤيروس كوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرهم الكريمة ونسأل الله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يُسكنهم مع الأبرار والشهداء ويلهم ذويهم الصبر والسلوان".

وأشارت النقابة ان الدكتور الدكتور نبيل تركي مرسي أبوزهرة، يعد الشهيد رقم الــ( 137)، والدكتور جمال سليمان توفيق سليم يعد الشهيد رقم الــ( 138)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.

وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

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