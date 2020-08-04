أخبار مصر | محافظ الجيزة يكشف أخر موعد لدفع رسوم جدية التصالح في المخالفات

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 11:11 صباحاً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يكشف أخر موعد لدفع رسوم جدية التصالح في المخالفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة الجيزة، أن أخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح، هو2020/8/15.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ضرورة قيام مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الــ ٢٥% المقررة كجدية تصالح، ليتسنى لهم السير فى باقى الإجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه سيتم إزالة المخالفات التى لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور.

وأكد راشد أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.

وشدد محافظ الجيزة على مسئولى الأحياء والمراكز والمدن، بإستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.

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وأشار محافظ الجيزة إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون.

وكان محافظ الجيزة قد عقد لقاءات دوريه مع رؤساء وأعضاء لجان التصالح في مخالفات البناء ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن لإزاله أي معوقات وتسهيل عمل اللجان وتحقيق تقدما في ملف التصالح للتسهيل علي المواطنين المتقدمين بطلبات او الراغبين.

محافظ الجيزة ينعى ضحايا حادث المريوطية

نعى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، ببالغ الحزن والأسى وفاه ٨ مواطنين لقوا مصرعهم اثر انقلاب سيارة ميكروباص بترعه المريوطيه بطريق نكلا بمنشأة القناطر.

وقدم راشد، خالص التعازي لأسر الضحايا داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين موجهًا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم المساعدة والعون لأسر المتوفيين.