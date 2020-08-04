شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهورى رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٠، بشأن الموافقة على اتفاقية مقر الإتحاد الافريقي لكرة القدم، بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الافريقي لكرة القدم الموقعة في القاهرة بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠٢٠. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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