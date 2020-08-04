شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 3 حالات جديدة بعد تعافيهم من كورونا بحميات بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مديرية الصحة عن تعافى ٣ حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى الحميات من بينهم وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة. وأشار الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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