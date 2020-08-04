شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد أيام العيد بالمحلة إزالات و رفع قمامة وتطهير مصالح حكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه أنه كلف كل روساء المدن والاحياء بضرورة تحسين ورفع مستوي الخدمات المقدمه للمواطنين. وأوضح اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى أنه كلف نوابه ورؤوساء الوحدات المحليه بضرورة تكثيف اعمال الخدمات بالقري خلال أيام العيد وأنهم نجحوا في استكمال اعمال حملات النظافه بقري مركز المحله ورفع القمامه من مداخل القري والشوارع الرئيسيه والطريق الدائري وطريق المحله طنطا والمنصوره وكفر الشيخ وأمام محطات الكهرباء والمياه والمصالح الحكوميه والمدارس وطرق المقابر موضحا مواصلة اعمال تطهير فرع مصرف شبرا ملكان ورفع نواتج التطهير داخل المنطقه السكنيه مع تطهير الغرف المغطاه على امتداد المصرف بقرية صفط تراب بالإضافة إلى ازالة مخالفة بناء بدون ترخيص عباره عن شده خشبيه وحديديه بمساحة 100 متر بقرية سندسيس بالوحده المحليه للمعتمديه وكشف عن استمرار اعمال صيانه وتطهير لخطوط الصرف الصحي بالنافوري لقرية كفر حجازي التابعه للوحده المحليه لشبرابابل ورفع مخلفات ذبح الأضاحي الموجوده بالمجازر بقري مركز المحله وتطهير المصالح الحكوميه بدمرو ضد فيروس كورونا المستجد واستمرت أعمال رش المبيدات ضد الناموس بالقري وإزالة الاكشاك الخشبيه المخالفه ببشبيش الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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