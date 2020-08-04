شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية اليوم الإثنين رابع أيام عيد الأضحى المبارك 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمراكز ومدن الخانكة وبنها وطوخ وكفر شكر ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي على مستوى القليوبية إلي 8655 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة وحتى اليوم

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن مدينة طوخ سجلت أعلى معدل للإصابة على مستوى القليوبية وجاءت خريطة الإصابات كالتالي مركز ومدينة الخانكة 720 حالة إصابة، والعبور 159 حالة والقناطر الخيرية 621، وبنها 2176 وشرق شبرا الخيمة 988 حالة، وغرب شبرا 1171 حالة إصابة وشبين القناطر 726 حالة، وطوخ 964 حالة إصابة وقليوب 6 حالة إصابة ومدينة قها 42 وكفر شكر 412 حالة إصابة