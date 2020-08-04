شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن نتيجة الثانوية العامة ستعلن اليوم، مضيفا أنه لا داع نهائيا للقلق من النتيجة.

وتابع «شوقى»: «سعداء بإتمام امتحانات الثانوية العامة دون خسائر تذكر، رغم تعرضنا لقدر هائل من التشكيك في نجاحها والاعتراض على آليتها واستنزاف وقت كبير من الوزارة التي كانت تبحث عن حلول مبتكرة طوال الوقت، وامتحانات الثانوية العام القادم إلكترونيا بنظام الكتب المفتوح لدفعة 2020/2021، وبالنسبة للراسبين هذا العام فلن يمتحنوا العام القادم إلكترونيا، بل سيمتحنون ورقيا بنظام الأسئلة الجديد».

رابط إعلان نتيجة الثانوية العامة:

على الرغم من توفرها علىالموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليمنتيجة الثانوية العامة 2020، عبر موقع الوزارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط (رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 الرسمي)، وسوف تكون النتيجة متاحة من خلال الاستعلام بواسطة رقم الجلوس.