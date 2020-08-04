شكرا لقرائتكم خبر عن 50 جنيها غرامة استقلال القطارات الروسية العادية الجديدة بدون تذكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت هيئة السكة الحديد غرامة قدرها 50 جنيها فى حالة استقلال القطارات الروسية ذات التهوية الديناميكية (العادية) بدون تذكرة، وهى القطارات التى تم البدء فى تشغيلها الخميس الماضى على خطى القاهرة ـ الإسكندرية والعكس والصعيد.

وبدأت هيئة السكة في تشغيل أول 3 قطارات روسية جديدة لتقوم برحلات يومية بخطى القاهرة - الإسكندرية والصعيد، وذلك تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم لوزير النقل بتشغيل القطارات الجديدة لخدمة الركاب ونقلهم خلال عيد الأضحى.

وحددت هيئة السكة الحديد مواعيد قيام القطارات الجديدة فى رحلات الذهاب بحيث يقوم قطار روسى بخط القاهرة - الإسكندرية من محطة القاهرة الساعة 8.10 صباحا ليصل الإسكندرية 11.05 صباحا، وقطارين بخط الصعيد أحدهما يقوم من محطة القاهرة 6 صباحا متجها إلى سوهاج ليصلها 12.20 مساء والآخر يقوم 8.15 صباحا متجها إلى أسيوط ليصلها 12.39 ظهرا.

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كما حدد مواعيد قيام القطارات الجديدة فى رحلات العودة بحيث يقوم قطار 1007 خط " سوهاج - القاهرة " من محطة سوهاج الساعة 5:00 مساءا ليصل القاهرة 12:00 صباحا، وقطار 1005 خط " اسيوط - القاهرة " يتحرك من محطة اسيوط الساعة 5:30 مساءا ليصل القاهرة 11:45 مساءا، وقطار 1030 خط " الاسكندريه - القاهرة " يتحرك من محطة الاسكندريه الساعة 4:30 عصرا ليصل القاهرة 7:25 مساءا.

والقطارات ذات العربات الروسية هى عادية ذات تهوية ديناميكية وضمن صفقة تشمل 1300 عربة روسية جديدة مكيفة وعادية بتكلفة تبلغ 1.065 مليار يورو.