شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير اليوم 105 رحلات طيران لنقل 10598 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسير مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، 105 رحلات طيران سفر ووصول لشركات طيران مصرية وأجنبية تشمل وجهات دولية وداخلية وذلك لنقل 10598 راكبا.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، أن المطار سيسير اليوم 54 رحلة سفر ينقل خلالها 4490 ، فى حين تستقبل صالات الوصول بمبانى بمبانى المطار الثلاث، بالإضافة إلى مبنى المواسم عدد 51 رحلة على متنهم 6108 راكبا.

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وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبى من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.