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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العربية: الرى الإثيوبية تؤكد التزامها بإنجاح مفاوضات سد النهضة

كتب رامى محيى الدين

أكدت وزارة الرى الإثيوبية، التزامها بإنجاح مفاوضات سد النهضة لفائدة الأطراف كافة، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

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وقال سفير مصر لدى روسيا، إيهاب نصر، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة المصرية حريصة على التنمية فى إثيوبيا، موضحا أن المفاوضات التى تجرى حول سد النهضة، جوهرها هو ضرورة إيجاد اتفاق كامل وشامل يراعى عدم الإضرار بمصالح أى من الأطراف الثلاثة.

وفى مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال نصر: "نحن حريصون على دعم التنمية فى إثيوبيا، وبالعكس، نحن قدمنا اقتراحات كثيرة جدا حتى للمساعدة فى هذه التنمية، ومصر من المستثمرين المهمين فى إثيوبيا فى كل القطاعات... من منطلق واجبنا تجاه الأشقاء فى إثيوبيا".

وأوضح نصر أن "مسألة المفاوضات التى تجرى حول سد النهضة جوهرها هو ضرورة إيجاد اتفاق كامل وشامل ومسبق قبل البدء فى ملء السد، وهذا الاتفاق يراعى عدم الإضرار بمصالح أى من الأطراف الثلاثة".

وأشار السفير إلى أن "مجلس الأمن له دور أساسى وأصيل بحكم ميثاق تأسيس الأمم المتحدة فى ضمان التعامل مع الموضوعات التى تمس السلم والأمن الدوليين، لذلك مجلس الأمن له دور أصيل، لكن تجرى المفاوضات حاليا برعاية من الاتحاد الأفريقي، وقد تجاوبت مصر مع هذه الوساطة كما تجاوبت مع كافة الوساطات وبذلت جهوداً مستمرة طيلة 10 سنوات للتوصل إلى اتفاق يراعى مصالح الدول الثلاث".