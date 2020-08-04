شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب اليوم فى مصر.. وعيار 21 يسجل 880 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بقيمة 5 جنيهات بمستهل التعاملات، إذ صعد الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا فى سوق الصاغة المصرى 880 جنيها للجرام، وذلك عقب هبوط الأسعار أمس بنفس القيمة.

أسعار الذهب اليوم في مصر...

عيار 18 سجل 754 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 880 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 1005 جنيهات للجرام

الجنيه الذهب 7040 جنيها

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أوقية الذهب 1975 دولار

صعدت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي غير مسبوق أمس الاثنين مع تعزز الطلب على المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية لتنامي إصابات كوفيد-19، لكن ارتفاعا في الدولار حد من المكاسب.

وبحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1973.75 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 1984.66 دولار في أوائل المعاملات الآسيوية.

وقال مايكل مكارثي، كبير الاستراتيجيين في سي.إم.سي ماركتس، ”المعنويات تتدهور في شتى الأسواق. أولا، تنامي معدلات الإصابة مبعث قلق حقيقي للعالم ومصدر دعم حقيقي لأسعار الذهب. وفي ضوء ذلك، فإنه يدفع الدولار الأمريكي للصعود أيضا.“

وتواصل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وبلغ عدد الإصابات 17.96 مليون عالميا.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.5 بالمئة إلى 24.26 دولار للأوقية، وهبط البلاتين واحدا بالمئة ليسجل 897.61 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 2090.22 دولار للأوقية.