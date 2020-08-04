وزيرة الهجرة تهنئ المصرية "نعمت شفيق" على منحها عضوية مجلس اللوردات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

هنأت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة نعمت شفيق، على منحها العضوية الدائمة في مجلس اللوردات البريطاني، ما يعد إنجازا جديدا للمرأة المصرية في الخارج يضاف لما يحققه المصريون حول العالم من نجاحات متعاقبة في مختلف المجالات.

من جانبها، أعربت وزيرة الهجرة عن مدى فخرها واعتزازها بما قدمته الدكتورة نعمت شفيق من جهود خلال السنوات الماضية استحقت عليها العضوية الدائمة بمجلس اللوردات البريطاني من قبل ملكة إنجلترا، وعليه ستُمنح شفيق لقب "البارونة" كما سيُمنح أبناؤها ألقابا شرفية كغيرها من عضوات المجلس من السيدات.

وقالت مكرم، إن نعمت شفيق تعد نموذجا مثاليا ومشرّفا للمرأة المصرية بالخارج التي دائما ما تمثل القدوة وتؤكد ما يقدمه المصريون بالخارج من نفع للمجتمعات التي يعيشون بها.

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كما أعربت الدكتورة نعمت شفيق، خلال حديثها مع وزيرة الهجرة، عن اعتزازها الشديد بمصريتها، مؤكدة أنها تضع مصر دائما نصب أعينها، إذ أن ما تحققه من نجاحات يعود الفضل فيه لبلدها الأم التي عاشت على أرضها وتأثرت بثقافتها وحضارتها الضاربة في جذور التاريخ.

وجدير بالذكر أن الدكتورة نعمت طلعت شفيق – والمعروفة في بريطانيا باسم "مينوش"- هي ابنة الدكتور طلعت شفيق حنطور أستاذ كيمياء المبيدات بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، والذي عمل لسنوات عدة بهيئة الغذاء والدواء الأمريكية وهيئة حماية البيئة الأمريكية وغيرهما.

وتقود الدكتورة نعمت شفيق الآن مدرسة الاقتصاد اللندنية المشهورة (London School of Economics)، كما كانت تشغل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي لكل من البنك المركزي الإنجليزي Bank of England وصندوق النقد الدولي ومن قبلهما كانت أصغر نائب سنًا للبنك الدولي.​