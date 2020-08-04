في يوم واحد.. تنفيذ 35 ألف حكم قضائي وضبط 40 سلاح ناري بمحافظات مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 40 قطعة سلاح ناري، بحوزة 38 متهمًا).

ونجحت الحملات في تنفيذ 35 ألف حكم قضائي متنوع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.