شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن أوائل الثانوية العامة بعد قليل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بعد قليل، نتيجة الثانوية العامة للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠، حيث يعتمد النتيجة في الساعة العاشرة والنصف صباحا.
وسيوجه الوزير رسالة تبث مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لطلبة الثانوية العامة لتهنئتهم بنتيجة الامتحان، وتوجيه التهنئة لأوائل الثانوية العامة.
يعقب ذلك مكالمة الطلاب الأوائل وبعدها رسالة قصيرة للتعليق علي النتائج، وستتاح النتيجة بدءا من الساعة الثانية ظهرا علي موقع وزارة التربية والتعليم.
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