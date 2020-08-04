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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” ينشر اليوم نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد اعتمادها رسميا من قبل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث من المقرر أن تعتمد وتعلن ويتم تهنئة الأوائل صباح اليوم ليتم إعلان النتيجة ونشرها على موقع الخليج 365 ظهرا.
ويمكن للطلاب الدخول على رابط الخليج 365 لمعرفة نتائجهم " بالضغط هنا
وأوضحت المصادر أن أوائل الثانوية العامة تخطوا الـ 30 طالب وطالبة من جميع الكنترولات، لافتة إلى أن نسبة النجاح العامة فى نتيجة الثانوية العامة 2020، أعلى من العام الماضى تتخطى الـ" 79%، وأنه تم مراعاة الطلاب فى التصحيح والظروف الاستثنائية التى مر بها العام الدراسى وأيضا امتحانات الثانوية العامة التى عقدت فى ظل ظروف استثنائية.
وأشارت المصادر، إلى أن هناك قرابة 70 ألف طالب وطالبة استفادوا من درجات الرأفة، حيث تمنح هذه الدرجات لأى طالب تتغير حالته من دور ثان لناجح أو راسب لدور ثان، لافتة إلى أن النتائج مبشرة للغاية والأول على مستوى الجمهورية من قطاع القاهرة، موضحة أن نسب النجاح والمجاميع مطمئنة وعلى الطلاب الانتظار حتى ظهور النتيجة وعدم التوتر أو القلق.
وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى امتحانات أخر ثانوية العامة على النظام القديم التقليدى خلال الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو الماضى، حيث أدى الامتحان قرابة 640 ألف طالب وطالبة.
وحصل الخليج 365" على حق نشر نتيجة الثانوية العامة 2020، حيث يستطيع الطلاب الدخول على موقع الخليج 365" والتسجيل برقم الجلوس على الرابط التالى
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