حدث ليلًا| 3 دول عربية بدون إصابات بكورونا.. وتفاصيل قصف إسرائيلي لأهداف سورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الاثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي

- مصدر عسكري سوري يكشف تفاصيل "القصف الإسرائيلي" على القنيطرة

أوضح مصدر عسكري سوري، اليوم الاثنين، تفاصيل القصف الجوي الذي تعرّضت له بعض المناطق التابعة للجيش السوري في القنيطرة.

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- الانخفاض يتواصل.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، خروج 1611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 44066 حالة حتى اليوم.

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- كورونا عربيًا.. أكثر من 983 ألف إصابة.. و3 دول بلا إصابات اليوم

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 983 ألفًا و460 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 17ألفًا و879 حالة.

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- تعتمد في العاشرة والنصف صباح غدٍ.. وزير التعليم يحدد موعد إتاحة نتيجة الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام 2019/2020 في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح غدٍ الثلاثاء، ويعقب ذلك مكالمة الطلاب الأوائل وبعدها رسالة قصيرة للتعليق على النتائج.

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- ضحايا لقمة العيش في العيد.. ارتفاع وفيات "ميكروباص الموت" لـ9 حالات

ارتفع عدد وفيات حادث سقوط سيارة ميكروباص بترعة المريوطية بمنشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، إلى 9 حالات.

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- ​برلماني: الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تشجيع الصناعات الوطنية

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "ما تغلاش عليك" تساهم في إظهار إمكانيات الصناعة الوطنية، وما وصلت إليه من جودة وكفاءة عالية في المنتج النهائي، وتخفف من الأعباء على كاهل المواطن والمستهلك.

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- ​برلماني: تبطين الترع يوفر 75% من مياه الري المهدرة

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف في مختلف محافظات الجمهورية في ترشيد مياه نهر النيل وتقليل الفاقد منها، مؤيدًا تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بضرورة الانتهاء من مشروع خدمة تبطين الترع والمصارف لحوالي 20 ألف كيلومتر، ويستهدف المشروع توفير حوالي 5 مليارات متر مكعب من المياه التي يتم هدرها وفقدها في الشبكة المائية على طول مجرى النيل.

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- برلماني: مواقف وزيرة الهجرة تؤكد أن مصر لا تترك أبناءها

قال وكيل نقل النواب النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو، إن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، تتمتع بخبرة سياسية ودبلوماسية واسعة اكتسبتها عبر سنوات طويلة من العمل داخل أروقة وزارة الخارجية وسفارات وقنصليات مصر في الخارج، إضافة إلى دورها الإنساني في كثير من المواقف التي تدحض الادعاءات والحملة الممنهجة التي قادها المعادون للدولة المصرية وإعلام وأنصار جماعة الإخوان، لتشويه صورة الوزيرة المصرية والإشارة لعدم خبرتها السياسية، مستخدمين في ذلك تصريحًا مجتزأ من سياقه خلال أحد لقاءاتها الأخيرة عندما تحدثت للمصريين في الخارج.

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- ​التموين: 200 ألف طلب لإضافة الزوجة المحرومة من دعم البطاقات التموينية

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تقرير لها، اليوم الاثنين، إنها تلقت ما يقرب من 200 ألف طلب بشأن إضافة الزوجة المحرومة من الدعم إلى بطاقات تموين الزوج؛ لتتمكن من صرف السلع التموينية بقيمة 50 جنيهًا لكل فرد مقيد على البطاقة شهريًّا بحد أقصى أربعة أفراد، و25 جنيهًا للفرد الخامس فأكثر، وأنه تتم مراجعة البيانات مع الجهات المعنية للتأكد من صحتها وبعد ذلك تتم الإضافة وفقًا للشروط.

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- النهار: خريطة برامج جديدة بعد العيد.. وزيادة المحتوى الدرامي

أعلنت شبكة تليفزيون النهار، خريطة برامجية جديدة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، تشهد تطويرًا جذريًا وزيادة في المحتوى الدرامي على القناة العامة.

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- اليوم بـ4.. شيخ الأزهر يقرر رفع مكافأة امتحانات الشهادة الثانوية (مستند)

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قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تعديل ضوابط مكافأة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2020 وزيادة المكافات الخاصة بأعمال اللجان.

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- غدًا.. مصر الطيران تسير 25 رحلة دولية تقل 2500 راكب

تسيّر شركة مصر للطيران، غدًا الثلاثاء، رحلاتها إلى 25 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 2500 راكب، عقب عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

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- ​"إجباري للمدن".. استثناء القرى وتوابعها من طلاء واجهات العقارات كشرط لإتمام التصالح

اشترطت الحكومة- وفقًا لنص قانون التصالح- في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، على أنه يشترط لإتمام عملية التصالح تشطيب واجهات العقارات محل المخالفة، من جانب أصحابها.

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- يبدأ غدًا ولمدة شهر.. ننشر شروط التحويل بين الأزهر والتربية والتعليم والعكس

قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه سيتم فتح باب التحويل من الأزهر للتربية والتعليم والعكس، غدا الثلاثاء، ولمدة شهر.

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- أول تطبيق رسمي للأسعار الجديدة.. احسب استهلاكك الشهري من الكهرباء بدون رسوم النظافة

بدأت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، منذ أيام، في تحصيل أسعار فواتير استهلاك يوليو بالزيادات الجديدة في أسعار الشرائح، التي أعلنها الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

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- "باقي 6 أيام".. التسجيل في موقع العليا للانتخابات شرطًا للتصويت في الشيوخ للمصريين بالخارج

يبدأ المصريون في الخارج، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، يومي 9 و10 أغسطس الجاري، عقب إغلاق باب تسجيل بيانات المصريين في الخارج، بعد انتهاء المدة المحددة للتسجيل على موقع الهيئة، ليتمكنوا من التصويت.

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- الري: مناقشة النقاط الخلافية حول سد النهضة.. اليومين المقبلين

عُقد اليوم الأثنين 3/8/2020 الاجتماع الثانى للجولة الثانية للتفاوض بين الدول الثلاث برعاية الإتحاد الإفريقى وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الإتحاد الإفريقى وذلك استكمالاً للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.

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- إجراء أحادي مخالف لإعلان المبادئ.. الري: مصر تعترض على ملء سد النهضة

عُقد اليوم الاجتماع الثاني للجولة الثانية للتفاوض حول سد النهضة، بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) برعاية الاتحاد الأفريقي، وحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي، استكمالًا لمفاوضات الوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد الإثيوبي.

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- الآثار تضع اللمسات الأخيرة.. أبرز 10 معلومات عن متحف المطار

تضع وزارة السياحة والآثار، اللمسات الأخيرة لافتتاح متحف مطار القاهرة الدولي بمبنى ركاب "3"، وبدأت منذ أيام في وضع القطع الأثرية المقرر عرضها طبقًا لسيناريو العرض المتحفي تمهيدًا للافتتاح الوشيك.

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- مدع عام في نيويورك يحقق في اتهام ترامب بالاحتيال في معركة السجلات الضريبية

قال مدع عام في نيويورك، اليوم الاثنين، إنه يجري تحقيقا بشأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشركته فيما يتعلق باحتيال تأميني ومصرفي محتمل - وهو تحقيق أوسع كثيرا مما كان معروفا في السابق في محاولة للحصول على السجلات المالية لترامب.

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- اندلاع حريق هائل في مطار مصراتة الليبي

أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الاثنين، باندلاع حريق هائل في مطار مصراتة الدولي.

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