الجريمة في 24 ساعة| العثور على جثتين مذبوحة ومحروقة.. وسيدة تستعين بعشيقها لقتل زوجها بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام، في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين حريق يلتهم 20 فدان نخيل، والعثور على جثة شاب من ذوي الاحتياجات مذبوحًا، واختطاف تاجر مخدرات بسبب الخلافات المالية، ومصرع 3 وإصابة 20 في حوادث طُرق متفرقة.

- العثور على جثة شاب من ذوي الاحتياجات مذبوحًا في قنا

عثرت دورية أمنية في قنا على جثة شاب من ذوي الاحتياجات الخاص، مذبوحًا بآلة حادة، بعد تغيبه بـ 24 ساعة، في إحدى المناطق الزراعية بقرية دندرة.

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- "إلحقوني أنا مخطوف".. تفاصيل القبض على المتهمين بخطف تاجر مخدرات بمدينة نصر

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على 4 أشخاص لاتهامهم باختطاف تاجر بسبب خلافات مالية بينهم.

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- استمر 5 ساعات.. حريق يلتهم 20 فدان نخيل وأشجار في أسيوط -صور

شب حريق هائل في مزارع للنخيل وأشجار، اليوم الاثنين، بقرية الغريب التابعة لمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، والتهمت النيران أكثر من 20 فدانًا.

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- ضحايا لقمة العيش في العيد.. ارتفاع وفيات "ميكروباص الموت" لـ9 حالات

ارتفع عدد وفيات حادث سقوط سيارة ميكروباص بترعة المريوطية بمنشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، إلى 9 حالات.

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- "غرّقه في برميل المية".. "سمر" استعانت بعشيقها لقتل زوجها في الشرقية

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لم يأبه "مصباح" لقول جيرانه بأن صديقه يتردد على مسكنه أثناء تواجده في العمل، ولم يهتم بتحذيراتهم "صاحبك بييجي البيت وانت مش موجود"، حتى قُتل على يده بمساعدة زوجته.

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- أمن أسيوط يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة طفلة بأبنوب

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن أسيوط، جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفلة محترقة داخل جوال وملقاة بأحد المناطق بقرية شقلقيل التابعة لمركز أبنوب.

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- مصرع ممرضة وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بأسيوط

لقيت ممرضة مصرعها، اليوم الأحد، فيما أصيب 4 آخرين، إثر تصادم سيارة ربع نقل بمركبة "توكتوك"، على الطريق الزراعي، أمام قرية عرب الشيخ عون الله، التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

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- مصرع طفل وإصابة 3 أشخاص إثر تصادم سيارتين في الغربية

لقي طفل مصرعه، وأصيب 3 أشخاص آخرين إثر تصادم سيارتين ملاكي بسبب سير إحداهما عكس الاتجاه على طريق نادي الشرطة في المحلة بمحافظة الغربية.

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- مصرع شخص وإصابة 13 شخصًا في حادث انقلاب سيارة بسوهاج

لقى شخص مصرعه، وأصيب 13 شخصًا آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم مساء، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 68 على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم باتجاه محافظة أسيوط.

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