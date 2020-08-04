شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ سنوات.. حي ثان المحلة ينجح في رفع أكبر مقلب قمامة بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أحمد المغاوري سليمان، رئيس حي ثان المحلة الكبرى، رفع 60 طن قمامة ومخلفات "تاريخية" تجمعات فترة طويلة، من منطقة كوبرى الرباط، بطريق المنطقة الصناعية الجديدة من ناحية بحر شبين.

وأشار رئيس الحى، فى تصريح مساء الاثنين، إلى أنه تم رفع تلك التجمعات من القمامة والمخلفات التى بلغت 60 طنا، من خلال حملة مكبرة، بمشاركة معدات وسيارات الحى، لافتا إلى أن هذا يأتي تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بهدف توفير بيئة نظيفة وصحية.