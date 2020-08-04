شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. للعاملين بالمخلفات كيف تسجل بياناتك بوزارة البيئة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى موقعا إلكترونيا لتسجيل بيانات العاملين فى القطاع غير الرسمى فى منظومة المخلفات، وذلك لوضعهم تحت المظلة الاجتماعية والتأمينية للدولة.

ويرصد ”الخليج 365” فى هذا التقرير خطوات تسجيل العاملين بمنظومة المخلفات لبياناتهم لدى وزارة البيئة:

- الدخول على الموقع الرسمى لوزارة البيئة.

- اختيار "استمارة تسجيل بيانات العاملين بمنظومة المخلفات" من الصفحة الرئيسية للموقع.

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- يتم استكمال مجموعة من البيانات الشخصية، والتى تضم: الاسم رباعى، الرقم القومى، محل الإقامة والمحافظة، الحالة التعليمية.

- لا بد من إدخال عدة بيانات خاصة بطبيعة العمل بالمخلفات، من بينها: طبيعة العمل "يعمل لدى الغير – يعمل لنفسه"، الحالة العملية " دائم – متقطع – غير دائم"، اسم جهة العمل "الشركة، الجمعية، المتعهد"، الموقف من التأمينات "مؤمن عليه، غير مؤمن عليه".

- ويطلب الموقع عدة بيانات خاصة بالتواصل المباشر مع العامل بالمخلفات، منها: رقم التليفون الأرضى، رقم التليفون المحمول، رقم الحساب البريدى، رقم الحساب المصرفى.

- إرفاق صورة للرقم القومى، وأخيرا الضغط على كلمة تسجيل.

ويأتى ذلك فى إطار البدء فى اتخاذ الخطوات الأولى لتحسين وضع العاملين بالمخلفات، من خلال إطلاق موقع إلكترونى لتسجيل بيانات العاملين فى القطاع غير الرسمى فى منظومة المخلفات باعتبارهم أساس بناء هذه المنظومة، بما لديهم من خبرات متراكمة واستكمال ما بدأه جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة فى بناء منظومة متكاملة للمخلفات تشمل كافة المكونات من بنية تحتية ومنظومة مالية وإشراك كافة أطراف المجتمع.