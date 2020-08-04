شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2020 اليوم ويهنئ الأوائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة 2020، ويهنئ الأوائل على مستوى جميع الشعب، حيث يتصل الوزير بالأوائل تليفونيا لإبلاغهم بتفوقهم والمجموع الذى حصلوا عليه بالثانوية العامة.

وقالت مصادر مسئولة، لـ" الخليج 365"، إنه من المقرر أن يتم اعتماد النتيجة صباح اليوم الثلاثاء من الدكتور طارق شوقى وأسماء الأوائل، كما تعلن الوزارة اليوم الثلاثاء النسبة العامة للنجاح في الثانوية الثامة 2020.

وأوضحت المصادر أن أوائل الثانوية العامة تخطوا الـ" 30 طالب وطالبة من جميع الكنترولات، لافتة إلى أن نسبة النجاح العامة فى نتيجة الثانوية العامة 2020، أعلى من العام الماضى تتخطى الـ" 79%، لافتة إلى أنه تم مراعاة الطلاب فى التصحيح والظروف الاستثنائية التى مر بها العام الدراسى وأيضا امتحانات الثانوية العامة التى عقدت فى ظل ظروف استثنائية.

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وأشارت المصادر، إلى أن هناك قرابة 70 ألف طالب وطالبة استفادوا من درجات الرأفة، حيث تمنح هذه الدرجات لأى طالب تتغير حالته من دور ثان لناجح أو راسب لدور ثان، لافتة إلى أن النتائج مبشرة للغاية والأول على مستوى الجمهورية من قطاع القاهرة، موضحة أن نسب النجاح والمجاميع مطمئنة وعلى الطلاب الانتظار حتى ظهور النتيجة وعدم التوتر أو القلق.

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى امتحانات امتحانات أخر ثانوية العامة على النظام القديم التقليدى خلال الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو الماضى حيث أدى الامتحان قرابة 640 ألف طالب وطالبة.

وحصل الخليج 365" على حق نشر نتيجة الثانوية العامة 2020، حيث يستطيع الطلاب الدخول على موقع الخليج 365" والتسجيل برقم الجلوس على الرابط التالى