شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نائب الشرقية سعيد العبودى إثر إصابته بأزمة قلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي منذ قليل، العقيد سعيد العبودي، عضو مجلس النواب عن دائرة بلبيس، بمحافظة الشرقية، إثر تعرضه لأزمة قلبية، ومن المقرر أن تشيع جنازته عقب صلاة ظهراليوم الثلاثاء، من ساحة المحطة فى قرية أنشاص الرمل مسقط رأسه.

وكان الفقيد بحالة صحية جيدة، حيث شارك بعدد من اللقاءات الانتخابية لمرشحين مجلس الشورى، أخرها بالأمس الاثنين، حيث شارك في لقاء حاشد لدعم مرشحين الحزب.