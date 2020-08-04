شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات البرلمان" توصى بسرعة تحسين خدمة الانترنت الأرضى فى ظل جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب بلجنة الاتصالات، أن اللجنة أعدت تقريرها بشأن ختام أعمال دور الانعقاد العادى الرابع، ووصلت توصياتها لأكثر من 20 توصية بشأن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018 -2022)وخطة العام المالي (2021/2020)وآليات تنمية القطاع، وذلك بالإشارة إلى أن الدولة أعدت المشروع القومى للنهضة التكنولوجية وتم إعداد خطة قومية لترجمة المشروع إلى واقع ملموس، لتفعيل أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخلق اقتصاد رقمى قائم على المعرفة وتطوير الاداء الحكومى وتنمية خاصة في ظل الظروف الراهنة من جائحة كورونا.

ولفت إلى أن التقرير اعتمد على أن هناك دلالات لتصاعد الأهمية الاقتصادية للقطاع وتنامى مساهمته في النمو الاقتصادى حيث كان 11.9% فى عام 2019-2020 والمستهدف ارتفاعها إلى 16% عام 2020-2020 .

وأوضح أن التوصيات شملت ضرورة أن يقوم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بقياسات لمستوى جودة الخدمة لشبكات المحمول على مستوى الجمهورية شهرياً وأن تطبق لائحة الجزاءات علي الشركة المخالفة لمعايير الجودة مع إعلان هذه العقوبة في وسائل الإعلام وأن يراقب الشركات فيما تقدمه من خدمات للمواطنين وخاصًة على الطرق السريعة والإقليمية وفى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات، وكذلك مراعاة المحتوى الإعلانى في الدعاية لها خاصة عندما يمس أو يحتوى على تشويه للمجتمع والعبث بالأمن القومى، وسرعة الانتهاء من تطوير وإنشاء مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

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وشدد أن اللجنة أوصت بضرورة تطوير الهيئة القومية للبريد بتقديم كافة خدماتها في جميع مكاتبها وزيادة ساعات العمل لفت ارت مسائية لمنع الت ازحم لرفع المعاناة عن المواطنين وخاص ًة كبار السن وأصحاب المعاشات، واستغلال القرى التكنولوجية لجذب الاستثمارات الأجنبيه وتوفير فرص عمل لتدريب وتأهيل كوادر للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، وكذلك العمل على تحسين خدمة الإنترنت الأرضى وخاصة في ظل الظرف الراهن الذي تشهده مصر والعالم من جائحة كورونا .

وأوضح أن اللجنة شددت على ضرورة متابعة دعم دور المعهد القومى للاتصالات السلكية واللاسلكية فى تمكين الشباب وتدريبهم على المعرفة الرقمية والتي تهدف إلى بناء مجتمعات معرفية حديثة ومتطورة، والتي تمكنهم من استخدام تقنيات الحاسوب فى حياتهم اليومية ودعم فرص حصولهم على وظائف ودعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال.