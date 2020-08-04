شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك فكرة مشروع صغير.. اعرف إزاى تحصل على قرض لتمويله من التنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر برنامج التنمية المحلية والمجتمعية "مشروعك"، أحد أهم أدوات وزارة التنمية المحلية، لتمويل الشباب ومحاربة البطالة، حيث يساهم المشروع في تمويل المشروعات الخاصة بالشباب فى المحافظات بقروض ميسرة. ”الخليج 365” يوضح فى النقاط التالية كيفية الحصول على قرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والمرأة، من مبادرة مشروعك بوزارة التنمية المحلية: 1.. تقديم طلب الحصول على القرض المطلوب لوحدة المشروع فى المحافظة يتضمن فكرة المشروع. 2.. تقديم دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع يتضمن القائم عليه وعدد العمالة والتكلفة المبدئية. 3.. يتم مراجعة الأوراق فى كل وحدة وتحديد حجم القرض الذى سيتم منحه للشاب. Advertisements 4.. بعد استكمال المستندات المطلوبة يتم تسليم الطلب لممثل البنك فى وحدة "مشروعك". 5.. يبدأ البنك فى مراجعة الأوارق وإخطار الشاب بالموافقة من عدمه. 6.. يتم تسليم القرض خلال أسبوعين من تقديم الأوراق. وكانت وزارة التنمية المحلية أعلنت عن أنه تم التنسيق مع البنوك المصرية لتوفير قروض لمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والمرأة، وتم صرف مبلغ 14.2 مليار جنيه لتنفيذ عدد 146 ألف مشروع صغر ومتناهى الصغر والتى وفرت حوالى 795 ألف فرصة عمل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لو عندك فكرة مشروع صغير.. اعرف إزاى تحصل على قرض لتمويله من التنمية المحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.