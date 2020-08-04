شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» في الغربية تنخفض إلى «صفر%» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، تعافي 24 من فيروس «كورونا» المستجد، وذلك بمستشفيات الصدر والحميات بمراكز المحافظة.
وأوضح الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن غرفة العمليات والطوارئ بالمديرية رصدت تراجع نسب الإصابات ووصولها إلى صفر%، وذلك على مستوى أقسام العزل بـ7 مستشفيات حكومية بالمحافظة.
وأشاد وكيل وزاره الصحة بالغربية بأعضاء وجنود الجيش الأبيض من الأطباء وأخصائيات التمريض، لدورهم في رعاية المصابين ومصابي «كوفيد 19» والمخالطين.
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