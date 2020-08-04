شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رئيس مدينة سمنود بـ«كورونا» وعزله داخل استراحته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار دخل العميد عادل شرشر، رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، في عزل صحي منزلي إثر إصابته بفيروس «كورونا». وأكد مصدر طبى أن رئيس مجلس المدينة أجرى الفحصوصات الطبية والمسحات اللازمة، وتأكد من إيجابية العينات، وضرورة إلزامه بالعزل الصحي المنزلي داخل استراحته التي تقع وسط المدينة، لمدة 14يومًا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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