شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء لفويس أوف أمريكا: الصراع فى ليبيا غامض ومصر تهدف لدرء الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع "فويس أوف أمريكا" الأمريكى إن الصراع فى ليبيا ودوره في الاستقرار الإقليمي أصبح أكثر غموضا منذ 20 يونيو عندما سمح البرلمان المصري لقواته بعبور الحدود لمساعدة قوات المشير خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا.

ويقول بعض المراقبين إن محاولة التدخل العسكري المصري في شرق ليبيا مدفوعة إلى حد كبير بقلق القاهرة المتزايد من الجماعات الإرهابية، مثل الإخوان وداعش، التي ستكتسب موطئ قدم في الداخل الليبى بموافقة حكومة الوفاق.

وقالت ميريت مبروك، مديرة برنامج مصر في معهد الشرق الأوسط لـ"فويس أوف أمريكا" إن مصر قلقة للغاية بشأن الميليشيات. وأضافت أنها تقاتل المتطرفين في سيناء، وتم القبض على متطرفين تم ربطهم بجماعات الميليشيات في ليبيا وتم تدريبهم في ليبيا".

وقالت مبروك إن مصر تشترك في حدود يسهل اختراقها مع ليبيا يبلغ طولها 1200 كيلومتر، وتشكل مصدر قلق أمني رئيسي للحكومة المصرية.

في حين أن قرار القاهرة كان مدفوعًا بالتدخل التركي في الحرب الأهلية الليبية، إلا أن المخاوف من تسلل الميليشيات عبر الحدود إلى مصر زادت في الأسابيع الأخيرة بعد أن تحولت الاحتمالات لصالح حكومة الوفاق الوطني في معركتها ضد حليف مصر، الجيش الوطني الليبي.

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ويقول بعض الخبراء إنه من خلال إرسال قوات إلى ليبيا، يأمل الرئيس السيسي في تأمين الحدود الغربية لمصر من تسلل المسلحين ومنع عودة الإرهابين من جماعة الإخوان، ويقولون إن القاهرة ترى تهديدًا حقيقيًا من الانتصارات الأخيرة لحكومة الوفاق الوطني الليبي، والتي تضم حلفاء الإخوان ، مثل حزب العدالة والبناء.

وقال الموقع إن مصر صنفت جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية في أواخر عام 2013 ، وهو قرار أدانته تركيا بشدة ، والتي استضافت العديد من أعضاء الجماعة منذ فرارهم من مصر.

في عام 2019 ، طلب السيسي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، وهي خطوة اعتبرتها تركيا هجومًا على الديمقراطية في الشرق الأوسط.