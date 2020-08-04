شكرا لقرائتكم خبر عن خطة متكاملة لتطوير هيئة ميناء دمياط العام الجارى.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار خطة الحكومة لتطوير الموانئ على مستوى الجمهورية بما يحقق رفع كفاءتها خلال العام الجديد 2020/2021، تواصل الهيئة العامة لميناء دمياط، مشروعاتها لاستكمال إنشاء محطات متعددة الأغراض وبناء لانشات. وتشمل خطة التطوير الأعمال الأتية خلال العام الجديد: 1- إنشاء حاجزى الأمواج بالميناء الشرقي بطول 2 كم والغربي بطول 4.3 كم. 2- شراء لنشين ريب لتحقيق السيطرة الأمنية علي المسطح المائي للميناء . 3- بناء وتوريد أربع قاطرات قوه شد 60 طنا. Advertisements 4- شراء وتركيب محطتين طاقة شمسية بمبني خدمة العملاء الجديد ومبني رئاسة الهيئة. 5- شراء مكنسة مقطورة لاستخدامها في إزالة المخلفات الناتجة عن عمليات الشحن لبضائع الصب الجاف ( اليوريا – الملح) لما له من تأثير سلبي علي الأرصفة. 6- شراء كاشطتين محمولتين لإمكانية التعامل مع حوادث التلوث البحري بالزيت في الأماكن الضيقة مع رفع كفاءة معدات مكافحة التلوث البحري. 7- استكمال إنشاء محطة متعددة الأغراض بطول 1.360 متراً وعمق 17 متراً (الرضيف الجنوبي الجديد) . 8- أنشاء محطة متعددة الاغراض بميناء دمياط بأطوال أرصفة 360 كم ومساحة 75 الف متر مربع وإنشاء محطة الحاويات الثانية بأطزال أرصفة 1670 كم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خطة متكاملة لتطوير هيئة ميناء دمياط العام الجارى.. اقرأ التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.