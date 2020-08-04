شكرا لقرائتكم خبر عن فاتورة الكهرباء بالأسعار الجديدة.. كيف تتأكد من صحتها قبل السداد × 6 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد الخليج 365 لقراءه بعض الخطوات الهامة للتأكد من صحة فاتورة استهلاك الكهرباء التى بدأت شركات توزيع الكهرباء فى تحصيلها وفقا لاسعار شرائح الاستهلاك الجديدة، وذلك قبل سداد الفاتورة وخطوات تقديم شكوى إذا شعر المواطن بأن الفاتورة لا تعبر عن استهلاكه الفعلى :-

1- الاطلاع على فاتورة الاستهلاك بعد اخذها من المحصل.

2- مراجعة الخانات الخاصة بالاقساط الشهرية والتأكد من عدم وجود أى مديونية فى حالة عدم وجود اقساط على المشترك.

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3- مراجعة خانة القراءة السابقة والتاكد أنها أقل من الموجودة بالعداد.

4- مراجعة خانة القراءة الحالية والتأكد من مطابقتها القراءة التى توجد بالعداد أو يوجد زيادة طفيفة بالقراءة الموجودة بالعداد.

5- الرجوع لخانة الاستهلاك الشهرى والتاكد من أن الرقم الموجود هو نفس الرقم الذى إذا طرحنا الحالية من السابقة يظهر نفس الرقم.

6- فى حالة أن القراءة التى توجد بالفاتورة فى خانة السابقة أو الحالية اكبر من القراءة التى توجد بالعداد ففى هذه الحالة تكون الفاتورة خاطءة و ينصح بالحصول على كعب الفاتورة و التقدم بشكوى بشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك أو على الخط الساخن على رقم 121.