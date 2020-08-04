شكرا لقرائتكم خبر عن تلفزيون الخليج 365 يقدم تغطية خاصة للحصول على نتيجة الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الزميل محمد السيسى، تغطية خاصة لكيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها صباح اليوم الثلاثاء، حيث حصل ”الخليج 365” على حقوق بث نتيجة الثانوية العامة 2019 /2020.

وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام 2019-2020 في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020، ويعقب ذلك مكالمة الطلاب الأوائل وبعدها رسالة قصيرة للتعليق علي النتائج، وسوف تتاح النتيجة بدءا من الساعة الثانية من ظهر الغد.

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وسيوجه وزير التربية والتعليم، رسالة تبث مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى سيتم الإعلان عنها غدًا الثلاثاء، لطلبة الثانوية العامة لتهنئتهم بنتيجة الامتحان، وتوجيه التهنئة لأوائل الثانوية العامة.

ويتقدم وزير التربية والتعليم بالتهنئة لجموع الأسر المصرية، على ما حققه أبنائنا الطلاب من نجاح وتفوق بامتحان الدور الأول من شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2020، موجهًا الشكر والتقدير لكل من ساهم فى إنجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسى.

وحصل الخليج 365" على حق نشر نتيجة الثانوية العامة 2020، حيث يستطيع الطلاب الدخول على موقع الخليج 365" والتسجيل برقم الجلوس.