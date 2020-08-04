شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تؤجل إسناد إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو لشركة فرنسية لأجل غير مسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بوزارة النقل عن تأجيل قرار إسناد إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق إمبابة ـ عدلى منصور إلى شركة RATP الفرنسية لأجل غير مسمى بسبب استمرار المفاوضات مع المجموعة الفرنسية وعدم حسمها حتى الآن، وأنه لن يتم إسناد إدارة الخط الثالث للشركة الفرنسية بالتزامن مع افتتاح الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو الممتد من النزهة حتى محطة عدلى منصور بالعتبة على عكس ما كان مخطط ومعلن سابقا.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365"، أنه متوقع استمرار المفاوضات وعدم حسمها خلال العام الجارى نتيجة عدم الاتفاق على المقابل المادى الذى ستحصل عليه الشركة الفرنسية مقابل الإدارة والتشغيل والصيانة حتى الآن سواء كان هذا المقابل نسبة من الإيرادات أو مقابل مادى ثابت، متوقعا عدم تنفيذ قرار إسناد إدارة وتشغيل الخط الثالث لشركة جديدة قبل انتهاء وافتتاح الجزء الأول من المرحلة الثالث من الخط الثالث الممتد من العتبة حتى الكيت كات مار بالزمالك وماسبيرو نهاية 2021.

وقالت المصادر إن الاتجاه العام هو إسناد إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو إلى شركة RATP بنظام حق الانتفاع لمدة 15 عاما، وأن هناك موافقة من حيث المبدأ من مجلس الوزراء على هذا الاتفاق، لكن يتم يتم حتى الآن الانتهاء من كافة تفاصيل وشروط التعاقد والجوانب المالية الخاصة بالاتفاق، وكيفية تحديد سعر التذكرة في حالة حصول الشركة الفرنسية على نسبة من الإيراد.

وأوضحت المصادر أن وزارة النقل تبحث عن شركة متخصصة لتتولى إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو بناء طلب رئيس شركة المترو الحكومية الحالية المسئولة عن إدارة شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، بحيث تكون الشركة الحكومية مسئولة عن إدارة وتشغيل الخطين الأولى والثانى فقط، حتى تتمكن من المحافظة على الخطين وحالتهما وتقديم خدمة تنافسية.

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وأشارت المصادر إلى أن قرار اسناد إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو إلى شركة متخصصة مختلفة يستهدف تقديم خدمة جيدة وخلف منافسة مع الشركة الحكومية من أجل تقديم أفضل خدمة للراكب مع الإدارة بأسلوب اقتصادى، لافتة إلى أنه سيتم إسناد إدارة وتشغيل الخط الرابع للمترو المار بشارع الهرم إلى شركة متخصصة مختلفة أيضا ولن تكون نفس الشركة التي ستتولى إدارة الخط الثالث أو الحكومية المسئولة عن الخطين الأول والثانى.

ولفتت المصادر إلى أنه تم الاستقرار على الاستعانة بالشركة الفرنسية الوطنية لإدارة وتشغيل الخط الثالث (RATP ) لما لها من خبرة في إدارة خطوط المترو العالمية، إلا أنه المفاوضات معها مستمرة ولم يتم حسمها حتى الآن فيما يخص الجوانب المالية، مؤكدة أن وزارة النقل تخطط لكى يتولى إدارة كل خط من خطوط المترو الجديدة التى سيتم إنشاءها شركة ومُشغل مختلف.

وأكدت المصادر أن وزارة النقل تخطط خلال اتفاقها مع الشركة الفرنسية إلى عدم إعطاءها حق التدخل فى تحديد سعر التذكرة، بحيث تكون مسئولة فقط عن إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث فقط، لافتة إلى أن وجود أكثر من شركة تدير خطوط المترو سيخلق نوع من التنافس بين الشركات، وهو ما سينعكس فى النهاية على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.