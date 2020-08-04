حواجز حديدية لفصل حركة السيارات عن تحويلات كوبرى التعمير منعا للزحام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حواجز حديدية لفصل حركة السيارات عن تحويلات مرورية منعا للزحام، بعد غلق كوبرى التعمير لإنشاء محطة مترو عدلى منصور التى تستمر لمدة 3 شهور، مع بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع نفق المشاه الأوسط رقم (2) لربط موقف العاشر بمحطة مترو عدلى منصور. ويتم تنفيذ الأعمال بغلق مسطح كوبرى التعمير بالإتجاهين مع الإستبقاء على حركة المرور الطولية بكوبرى التعمير وذلك على النحو التالى : -غلق مسطح كوبرى التعمير للقادم من الإسماعيلية تجاه القاهرة مع الإستبقاء على حركة المرور تجاه الطريق الدائرى ومدينة السلام. Advertisements -غلق مسطح كوبرى التعمير للقادم من القاهرة تجاه الإسماعيلية بالكامل مع تحويل حركة المرور المتجه للطريق الدائرى تجاه مناطق القاهرة الجديدة، ويتم تنفيذ الأعمال ليلاً ونهاراً لمدة ثلاثة أشهر. وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات وإجراء التحويلات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة، والتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع لوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة .

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