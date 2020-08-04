شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: فتح أسواق غير تقليدية لتصدير العنب والموالح لجنوب شرق آسيا وكندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في خطتها للعام الجارى 2020/2021 زيادة صادرات المنتجات الزراعية، وذلك بفتح أسواق غير تقليدية لتصدير العنب والموالح والثوم إلي دول جنوب شرق آسيا وكندا وبعض دول أمريكا اللاتينية وإيجاد منافذ للمنتجات المصرية في الاسواق الافريقية.

كما تسعي الحكومة، حسب خطتها المقدمة من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إلي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال عن العام المالي الجاري 2020/2021، إلي التوسع فى الزراعات العضوية صديقة البيئة.

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وأشارت الحكومة إلي استهدافها التوسع في إقامة الصوب الزراعية علي غرار مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية.

جدير بالذكر أن تستهدف الحكومة في خطتها للعام المالي الجديد، زيادة صادرات المنتجات الزراعية من 5.58 مليون طن عام 2018/2019 إلي 6.75 مليون طن عام 2020/2021، بحيث ترتفع قيمة الصادرات من 2.48 مليار دولار متوقع عام 2019/2020 إلي نحو 2.6 – 2.7 مليار دولار، بنسبة نمو تتراوح ما بين 5% و10%، والتوسع بصفه خاصة في زراعة المحاصيل ذات الميزة التصديرية ومنها الحاصلات البساتية حيث تصل نسبة الاكتفاء الذاتي إلي 105% في حالة الخضروات "الكوسة، الفلفل، الفاصوليا" الطازجة وإلي 140 % في حالة الموالح، وكذا زراعات الزيتون بالتوسع في المساحة المنزرعة بنحو 40 ألف فدان واستكمال زراعة 100 مليون شجرة.