شكرا لقرائتكم خبر عن عجوز أوكرانية تحفر نفقا طوله 35 قدما بمفردها تحت أسوار السجن لتهريب ابنها ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه عجوز أوكرانية عقوبة السجن بعد إلقاء القبض عليها أثناء محاولتها تهريب ابنها المعتقل فى سجن أوكرانيا بحكم بالحبس مدى الحياة، بتهمة القتل، وذلك من خلال حفر نفق تحت أسوار السجن قامت بحفره بمفردها، ونقل أطنان من التربة والحطام فى عدة أسابيع.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فأن سيدة تبلغ من العمر 51 عاما، قامت بحفر نفق تحت أسوار السجن بمفردها بعمق 10 أقدام وطول أكثر من 35 قدما فى محاولة لتهريب ابنها المسجون لاتهامهة بجريمة قتل.

ومن جانبها، ألقت السلطات الأوكرانية القبض على السيدة، والتى تبين أنها استأجرت منزلا بالقرب من السجن فى أوكرانيا بمنطقة زابوريزهيا الجنوبية، حيث يقضى ابنها عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة القتل .

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وقامت السيدة باستخدام أدوات يدوية "جاروف ومعول" بحفر نفق بعمق 10 أقدام لمسافة 35 قدمًا تحت الأرض فى حقل قريب من أسوار السجن، وحولت ثلاثة أطنان من التربة ونقلتها بعيدا عن منطقة الحفر بالقرب من مرآب مهجور.

وعلى مدى 3 أسابيع متواصلة حفرت السيدة ليلا فقط وكانت تبقى بالمنزل طوال النهار، وتصل إلى موقع الحفر مستخدمة دراجة كهربائية بموتور صامت، حتى لا تجذب الانتباه، وتم إلقاء القبض عليها أثناء وجودها فى النفق.

وقال أحد حراس السجن: "كان لديها نوع من العربات للتحرك فى النفق، وقطعه خشبية بعجلات رقيقة تستخدمها فى إزالة الأتربة والحطام فى النفق"، وأنه أثناء قيام أفراد الأمن بتفتيش المنزل المستأجر، عثرت الشرطة على أدوات يدوية للحفر.

وتعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع السيدة، وقال أحدهم "هذه أم حقيقية - ليست واحدة من أولئك الذين يتخلون عن أطفالهم"، وقالت سيرهي بيلنيانسكي "هذه الأم جيدًا"، ربما هى ابنة عامل منجم"، وأضاف آخر حفر نفق عمقه ثلاثة أمتار سيكون صعبًا بما فيه الكفاية".