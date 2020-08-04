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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. لقاء خاص مع الكاتب والروائى إبراهيم عيسى فى تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الكاتب الصحفي والروائى إبراهيم عيسى، ضيفا في تليفزيون الخليج 365 بعد قليل متحدثا عن أزمة تصريحات السلفيين وهجومهم على الجماعات الصوفية والأضرحة والتبرك بآل البيت، والجدل الكبير الذى أثير حول فيلمه "صاحب المقام".
ويتحدث إبراهيم عيسى في لقاءه الذى يحاوره فيه تامر إسماعيل صالح عن مايراه من أزمات صنعتها الجماعات السلفية في المجتمع المصرى، ورأيه في بعض الممارسات الصوفية التي يراها البعض تواكلا وتلغى إعمال العقل والأخذ بالعلم وبالأسباب.
كما يرد إبراهيم عيسى خلال اللقاء على كل الاتهامات الموجهة له حول اقتباس فيلمه من كتاب "رسائل المصريين إلى الإمام الشافعى" للدكتور سيد عويس، والاتهام الأخر بسرقة فكرة الفيلم من فيلم إسرائيلى.
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