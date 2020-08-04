شكرا لقرائتكم خبر عن Top 7.. تابع أبرز القصص الخبرية على مدار اليوم الإثنين مع محمد أسعد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت Top 7، أهم القصص الخبرية التى حدثت على مدار اليوم الإثنين، 3 أغسطس، يقدمها الزميل محمد أسعد، وبإمكانك متابعتها على الصفحات الرسمية لـ"الخليج 365" على مواقع التواصل الاجتماعى.

تضمنت عناوين نشرة اليوم مجموعة متنوعة من الأخبار، أبرزها، مصر تسجل أقل إصابات بكورونا، حيث ارتفع مؤشر الشفاء لأكثر من 44%، والكنائس تفتح أبوابها للصلاة من جديد وسط إجراءات احترازية مشددة، وذلك بعد غلق دام لأربعة أشهر.

من ناحية أخرى، سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال الساعات القليلة القادمة، حيث يقوم وزير التربية والتعليم بإبلاغ أوائل الثانوية العامة بنتيجتهم أولا، ثم تنشر بقية النتائج، ويمكنكم الحصول على نتيجتكم عبر موقع الخليج 365.

ووجّه جهاز حماية المستهلك، إنذار شديد اللهجة للمدارس الخاصة، وقال إنه سيبدأ في اتخاذ بعض الإجراءات ضد المدارس التي رفضت إعادة المصاريف الخاصة بالباص المدرسي لأولياء الأمور، في حين سقطت أمطار غزيرة على المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، في مشهد بديع يبشر بالخير.

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وعلى الصعيد الفني، ظهر الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم في أحد اللقاءات التليفزيونية، وقال إنه غير مهتم بردود أفعال السوشيال ميديا على طلاقه من المطربة أنغام، وإنه كان يتمنى لو استطاع الدفاع عن نفسه خلال زواجه منها، لأنه لم يتزوجها سعيا للشهرة.

أما على الصعيد الرياضى، فقد اعتمد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قرار لجنة الأندية المتعلق بإقامة مباريات نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا بنظام الذهاب والإياب، وقد حددت اللجنة موعد مباراتى الذهاب يومي 25 و26 سبتمبر المقبل، بالمغرب، التى سيلعب بها الوداد مع الأهلي، والرجاء ضد الزمالك، أما مباراتي الإياب فستقام يومي 2 و3 أكتوبر المقبل، في مصر.

Top 7 هى خدمة إخبارية يومية يقدمها ”الخليج 365”، تعرض بإيجاز أهم القصص الخبرية المصرية، العربية، والدولية، في مختلف المجالات سواء كانت السياسية، الفنية، أو الرياضية على مدار اليوم.

الزميل محمد أسعد