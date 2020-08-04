شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرو البحر الاحمر: الإشغال بالغردقة بلغ 100% خلال إجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تامر نبيل عضو غرفة مستثمرى البحر الأحمر، أن الغردقة تشهد إقبالا كبيرا من السياحة الداخلية بالتزامن مع فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن نسب الإشغال فى الفنادق والمنتجعات خلال فترة العيد بلغت حوالى 100% من نسب الإشغال المقررة وفقا لمجلس الوزراء.

وأشار نبيل لـ"الخليج 365"، إلى أن أكثر من نصف فنادق البحر الأحمر حصلت على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتى السياحة والآثار والصحة، موضحا أن هناك إقبال كبير من الفنادق وقريبا ستكون جميع فنادق البحر الأحمر آمنه وجاهزة لاستقبال السياح والمواطنين.

وعن السياحة الدولية، أوضح عضو جمعية مستثمرى البحر الأحمر أن صربيا تعد من أحدث الاسواق التى انضمت إلى الاسواق السياحية المتواجدة بمقاصدنا السياحية، حيث تفد بلجراد طائرة كل أسبوع إلى الغردقة هذا بالإضافة إلى اوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا.

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وعن مرسى علم، أكد نبيل أن المدينة بدأت فى استقبال السياح، حيث أن بعض الوفود التى تصل مطار الغردقة تكمل رحلتها لمرسى علم، وعن حركة الطيران أشار إلى انها استقبلت حتى الآن طائرة واحدة من سويسرا.

وأوضح أن بيلاروسيا واوكرانيا كانت أول الأسواق الوافدة إلى الغردقة، لافتا إلى أن رفع الحكومة الاوكرانية لمصر من القائمة الحمراء سيكون له انعكاس ايجابى على زيادة الوفود، لافتا إلى أن جمعية مستثمرو البحر الأحمر ستكثف التواصل مع الأسواق السياحية لتحديد مواعيد لتشغيل الخطوط واستئناف السياحة.

وتفقد الدكتور خالد العنانى الإجراءات الاحترازية والضوابط لفتح حركة السياحة والطيران الدولية بالبحر الأحمر قبل استئناف الحركة السياحية خلال زيارة للغردقة.