شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مش خايف عليهم يا حاج.. اسرة تتسلل لشاطئ النخيل ليلا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصر بعض المصطافين على التسلل والنزول لشاطئ النخيل فجرا بالرغم من التحذيرات من خطورة هذا الشاطئ المميت، والذى تشتد به الدوامات والتيارات المائية التى تسببت فى حالات غرق جماعى بلغت إحداها 11 حالة فى يوم واحد .
فى هذا الفيديو، نتعرف معا، على تفاصيل تسلل أسرة إلى شاطئ النخيل ليلا رغم قرارات المنع بعد السباحة فيه.
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