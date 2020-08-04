شكرا لقرائتكم خبر عن لو عليك مديونية للكهرباء.. اطمئن هتسددها بالأسعار القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء ستقوم بتحصيل المتأخرات لدى المستهلكين سواء تجارى أو منزلى أو صناعى أو حكومى حتى 30 يونيو الماضى وفقا لأسعار شرائح الكهرباء القديمة وليس بالأسعار الجديدة التى تم تطبيقها بداً من يوليو الماضي و يتم تحصيلها حاليا.

وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أنه لا صحة لما يتردد بأن الوزارة ستحصل مستحقاتها المتراكمة لدى المستهلكين وفقا للأسعار الجديدة، لافتا إلى أن الوزارة تقدم العديد من التسهيلات لمن تراكمت عليه المديونية و تقوم بتقسيط المديونية له بدون فوائد نظرا لأن وزارة الكهرباء لا تهدف للربح و إنما هى وزارة خدمية تحرص على تقديم خدمة مميزة للمستهلك.

فيما يلي اسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2021 ، و التى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو القادم ، وهى كالآتي:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 38 قرش بدلا من 30 قرش )

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 48 قرش بدلا 40 قرش )

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3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 65 قرش بدلا من 50 قرشًا )

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 96 حط قرش بدلا من 82 قرشًا)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 118 قرش بدلا من 100 قرشًا)

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرش)

7- الشريحة السابعةمن صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (118قرشًا).

8- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)