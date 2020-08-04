أخبار مصر | عاجل.. "الخليج 365" تنشر تفاصيل جديدة بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الخليج 365" تنشر تفاصيل جديدة بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020.
نتيجة الثانوية العامة تتصدر تريند جوجل
"نتيجة الثانوية العامة، رابط نتيجة الثانوية العامة، رابط نتيجة الثانوية العامة 2020، الثانوية العامة 2020، نتيجة الثانوية العامة 2020، أوائل الثانوية العامة"، كلمات عديدة تتصدر في مؤشرات البحث ويبحث عنها الملايين استعدادا لظهور نتيجة الثانوية العامة، عقب اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020
يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة فور ظهورها من خلال الرابط التالي عقب ظهورها، والحصول عليها فور إعلانها عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2020.
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كما يمكن الحصول عليها من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث إنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2020 من خلاله.
موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة رسميا
من جهته، قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، في تصريحات سابقة، إنه من المقرر ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020، بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، الثلاثاء الموافق 4 أغسطس، تمهيدا لإعلانها بشكل رسمي.
وتستعرض "الخليج 365" في السطور التالية موعد نتيجة االثانوية العامة 2020، رسميًا، ومن المقرر أن تظهر يوم الأربعاء المقبل، عقب اعتمادها الثلاثاء المقبل من قبل وزير التربية والتعليم.
إعفاء أوائل الثانوية العامة من التوزيع الجغرافي في التنسيق
وأكد المشرف العام على التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، السيد عطا، أنه لا يوجد أي تغيرات بقواعد التنسيق للعام الجديد 2020-2021 عن العام الماضي، وأن المجلس الأعلى للجامعات استقر على استثناء الطلاب الأوائل من الثانوية العامة والدبلومات الفنية من قواعد التوزيع الجغرافي، بواقع 1500 طالب من الثانوية العامة مقسمة على الثلاث شعب بالتساوي "العلمية والأدبية والرياضية"، واستثناء الـ50 الأوائل من طلاب الدبلومات الفنية من التوزيع الجغرافي.
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وأكدت الوزارة، أن جميع الطلاب سيحصلون على حقوقهم دون الخضوع لأي ظلم، مع تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، موضحة أن أعمال التقدير تتم بأقصى معايير الدقة، مع الالتزام بما وضعته الوزارة من نماذج، مع التأكيد على أهمية المراجعة من أجل المصلحة العليا للطالب.
كان أدى 652289 طالبا امتحانات الثانوية العامة بـ2212 لجنة أساسية، و56591 لجنة فرعية، والتي تم تأجيلها 14 يوما عن الموعد الأصلي الذي سبق تحديده لها، وسط اجراءات احترازية مشددة، ضمن خطة الدولة الشاملة لمواجهة جائحة كورونا والحد من انتشارها.
ومن المقرر أن يوجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رسالة تبث مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى سيتم الإعلان عنها اليوم، لطلبة الثانوية العامة لتهنئتهم بنتيجة الامتحان، وتوجيه التهنئة لأوائل الثانوية العامة.
ومن المقرر أن تظهر نتيجة الثانوية العامة بشكل رسمي، غدًا الأربعاء، على موقع وزارة التربية والتعليم.
ويتقدم وزير التربية والتعليم بالتهنئة لجموع الأسر المصرية، على ما حققه أبنائنا الطلاب من نجاح وتفوق بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، موجهًا الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي.
وأكدت مصادر بكنترول الثانوية العامة، أن عدد الاوائل من ٤٨ الي ٥٠ طالب وأن الاول علي الثانوية العامة فتاة وولد مشتركين في نفس المركز بمجموع ٤٠٩.٥ درجة.
يذكر أن الكنترولات قامت بالكشف علي الارقام السرية لكراسات الطلاب في كل شعب الثلاثة ، و أعداد بيانات النجاح للطلاب حسب فئاتهم سواء كانوا ينتمون للمدارس الحكومية أو الرسمية لغات أو المنازل.
كما تم تشديد الاجراءات الامنية داخل أو خارج الكنترولات ، لمنع تسريبات نتائج الطلاب لاي جهة قبل اعتمادها من وزير التربية و التعليم الدكتور طارق شوقي ، حيث تم حظر دخول اي فرد انتهي عمله بالكنترول حتي اعلان نتيجة رسميا ، ومنع مصاحبة اى أجهزة محمول أو فلاشات أو إلكترونية.
وترصد "الخليج 365" أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020:
- نسبة النجاح 79%.
- عدد أوائل الثانوية العامة ٥٠ طالب وطالبة.
- الأولى على الثانوية العامة فتاة من القاهرة.
-الأول حاصل على مجموع ٤٠٩.٥ درجة.
- شعبة الأدبي تتغلب على الأوائل.
- عدد الراسبين هذا العام أقل من الأعوام الماضية.
- اعتماد النتيجة اليوم الثلاثاء.
- ظهورها في المدارس يوم الخميس المقبل.
- الفتيات يتصدرن قائمة اوائل نتيجة الشهادة الثانوية لعام ٢٠٢٠.
- لا تغير في آلية التظلمات.
- المادة في التظلمات بمبلغ ١٠٠ جنيه.
- فتح باب التظلمات الأحد المقبل.
- نسبة النجاح في المدارس الحكومية أعلي من المدارس الخاصة.